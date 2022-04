Csaba dalla Zorza: le origini della conduttrice: sapete che ha un nome maschile?

Csaba dalla Zorza è un personaggio televisivo, conduttrice e scrittrice italiana: sapete che la star di Cortesie per gli Ospiti ha un nome maschile? Scopriamo insieme il motivo.

Csaba Dalla Zorza è una scrittrice, conduttrice, autrice e redattrice, diplomata chef all'Académie Culinaire le Cordon Bleu di Parigi: scopriamo qualcosa di più sulle sue origini e su che cosa si cela dietro al nome maschile della donna che è attualmente giudice nei programmi "Cuochi e Fiamme", "Cortesie per gli ospiti" e "Bake Off Italia".

La Dalla Zorza, nata a Milano e cresciuta a San Donato Milanese, ha origini toscane e veneziane; il suo nome Csaba è un nome ungherese maschile, la cui pronuncia corretta è [ˈʧɒbɒ], anche se lei stessa, almeno in televisione, è solita pronunciarlo nella sua versione italianizzata.

Questo peculiare nome fu scelto da suo padre, convinto che avrebbe avuto un figlio maschio, ed è il nome di un ciclista ungherese che egli ammirava molto. Secondo alcune indiscrezioni il nome avrebbe un significato incerto: alcuni pensano significhi "adescare" o "gancio", mentre altri sostengono che sia una parola utilizzata come sinonimo di "avversità".

Csaba dalla Zorza, che è sposata con Lorenzo Rosso e ha due figli, è la direttrice editoriale della casa editrice Luxury Books, da lei fondata nel 2003, e della rivista a circolazione controllata Good Living. Ha pubblicato numerosi libri e, nel 2020, è stata scelta come la quarta giudice nell'ottava edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno.