Crisis on Infinite Earths: le sinossi dei primi tre episodi del crossover

Crisis on Infinite Earths è il nuovo crossover ambientato nell'Arrowverse di cui The CW ha ora diffuso le sinossi delle prime tre puntate che andranno in onda a partire da domenica 8 dicembre sugli schermi americani.

L'evento televisivo prenderà il via con la puntata di Supergirl e le anticipazioni rilasciate dall'emittente annunciano: The Monitor (la guest star LaMonica Garrett) manda Harbinger (la guest star Audrey Marie Anderson) a riunire i più grandiosi eroi del mondo - Supergirl, The Flash, Green Arrow, Batwoman, White Canary, The Atom e Superman (la guest star Tyler Hoechlin) - per prepararsi all'imminente Crisi. Con i loro mondi alle prese con un imminente pericolo, i supereroi devono prepararsi alla battaglia mentre J'onn e Alex chiedono l'aiuto di Lena per trovare un modo per salvare le persone su Terra-38.

Nella seconda parte di Crisi sulle Terre Infinite appariranno Erica Durance e Tom Welling, le ex star di Smallville, e Kevin Conroy.

La sinossi rivela:

Il gruppo usa l'invenzione di Ray per individuare nuove reclute per avere aiuto e salvare l'universo. The Monitor manda Iris, Clark e Lois (la guest star Elizabeth Tulloch) alla ricerca di un misterioso abitante di Krypton, mentre Kate e Kara provano a trovare Bruce Wayne (la guest star Kevin Conroy). Inoltre Mia mette alla prova Sara, Rory scopre un talento nascosto e ritorna Lex Luthor (la guest star Jon Cryer).

La terza parte vedrà invece l'entrata in scena di Black Lightning: Pariah (Tom Cavanagh) coinvolge Black Lightning (la guest star Cress Williams) per avere il suo aiuto e fermare l'Anti-Monitor (la guest star LaMonica Garrett) dopo che Flash-90 (la guest star John Wesley Shipp) condivide quello che ha scoperto durante la sua battaglia in Elseworlds. Con l'aiuto di Black Lightning, Barry, Cisco e Killer Frost hanno l'idea di un piano che potrebbe salvarli tutti. Nel frattempo Iris si confronta con Ryan Choi (Osric Chau), mentre Oliver e Diggle ritornano in un posto vecchio e conosciuto.

Il crossover si concluderà poi nel 2020 con due episodi in onda martedì 14 gennaio.