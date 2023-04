Cremonese-Fiorentina: dove vederla in TV, streaming e probabili formazioni

Cremonese-Fiorentina è la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia: ecco come seguirla in televisione, in streaming e le probabili formazioni.

Seconda semifinale di Coppa Italia, stasera 5 aprile si gioca la prima delle due partite tra Cremonese-Fiorentina. La vincente di questo scontro affronterà nella finale del torneo una tra Juventus e inter, che ieri hanno pareggiato all'Allianz Stadium. Ecco come seguire la partita in televisione, in streaming e le probabili formazioni.

Cremonese-Fiorentina in televisione

Cremonese-Fiorentina si gioca stasera 5 aprile 2023 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, come annunciato dal promo caricato su Mediaset Infinity. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani, il commento tecnico sarà di Roberto Cravero.

Cremonese-Fiorentina streaming

Cremonese-Fiorentina si potrà seguire in streaming gratuito collegandosi tramite app o computer su Mediaset Infinity.

Cremonese-Fiorentina probabili formazioni

CREMONESE: Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meité, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers.

FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.