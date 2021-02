Craig Zobel tornerà alla regia con un thriller sci-fi

Il regista Craig Zobel tornerà dietro la macchina da presa per realizzare un nuovo thriller sci-fi, di cui non è stato diffuso il titolo.

Craig Zobel sarà il regista, ancora senza un titolo ufficiale, di un thriller sci-fi moderno che verrà prodotto per New Line.

Attualmente la produzione non ha rivelato i dettagli della trama del progetto e bisognerà quindi attendere per scoprire delle anticipazioni riguardanti la trama.

Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes: G.I. Joe) ha firmato lo script originale, mentre Andrea Berloff (Straight Outta Compton) ha firmato la nuova versione della sceneggiatura.

Craig Zobel è stato scelto da New Line per occuparsi del progetto che verrà prodotto da Beau Flynn di FlynnPictureCo, recentemente nel team che ha realizzato Red Notice, con star Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, e Jungle Cruise.

Craig Zobel ha recentemente diretto alccuni episodi della miniseerie Mare of Easttown, in arrivo in Italia su Sky e NOW TV, e il thriller The Hunt, horror a sfondo politico firmato dal creatore di Lost, Damon Lindelof, salito alla ribalta negli Stati Uniti per aver fatto infuriare il Presidente Donald Trump che su Twitter si è scagliato contro produttori e regista.