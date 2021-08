Cortesie per gli ospiti: da stasera su Real Time la nuova stagione

Da stasera su Real Time (Canale 31) alle 20:20 torna Cortesie per gli ospiti con la nuova stagione, il programma più "cortese" della tv - prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia.

A giudicare l'ospitalità delle coppie in gara sarà sempre il consolidato trio formato da Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo), Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia) e Diego Thomas (architetto ed esperto di interior design). I tre amati esperti giudicheranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di cibo, allestimento della tavola e design della casa. Senza dimenticare le temibili domande bonus con cui i giudici testeranno le conoscenze dei concorrenti in gara.

Anche in questa nuova edizione del programma cult, tra i più amati del canale, continua il viaggio dei 3 giudici alla scoperta dell'ospitalità nostrana e della varietà delle "case degli italiani" con nuove tappe nelle località d'Italia più belle e suggestive come Roma, Catania, Bologna, passando per la Puglia e la Toscana. Chi si aggiudicherà il titolo di "perfetto padrone di casa"?

"Cortesie per gli ospiti" (40x60) è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie sarà disponibile anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L'hashtag ufficiale è #CortesiePerGliOspiti.