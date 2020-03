'Oggi mi sento davvero male, mi sono svegliato tossendo' afferma Tom Holland nel video 'Non credo di avere il coronavirus ma mi sto auto-isolando per precauzione'

In una diretta su Instagram Tom Holland ha rivelato di sentirsi davvero male e che, anche se l'attore non pensa di aver contratto il Covid-19, ha scelto di auto-isolarsi per precauzione:

"Oggi mi sento davvero male", afferma Holland nel video. "Non credo di avere il coronavirus, ma sto prendendo comunque delle precauzioni auto-isolandomi. È il primo giorno che mi sento così male, stavo bene fino a ieri e poi stamattina mi sono svegliato tossendo..."

La pandemia di coronavirus continua a diffondersi in tutto il mondo, con oltre 330.000 persone affette dal virus e una conta dei morti che ha appena superato le 14.000 vittime. I governi stanno esortando tutti a rimanere a casa e, con il passare dei giorni, sembra che siano sempre di più le celebrità affette da coronavirus.

Tom Hanks, Idris Elba, Rachel Matthews, Kristopher Hivju e Indira Varma sono alcune delle star che hanno contratto il Coronavirus e si sono fatte avanti sui social media per dire ai loro fan che hanno contratto il virus e che lo stanno attualmente combattendo. Vorremmo davvero evitare di dover aggiungere anche il nome di Tom Holland a questa lista.