Coronavirus: speciale Mezz'ora in più stasera su Rai3

L'emergenza Coronavirus nello speciale Mezz'ora in più, stasera su Rai3 alle ore 21:20, condotto da Lucia Annunziata in compagnia di molti ospiti.

Al centro di questa puntata speciale ci sarà, come detto, la battaglia dell'Italia contro il "Covid-19", ci saranno i provvedimenti restrittivi varati dal governo per fronteggiare l'emergenza e contenere il contagio, ma ci sarà anche molta politica, come consuetudine nel programma della domenica di Lucia Annunziata.

Ospiti della giornalista saranno, tra gli altri, l'ex direttore de "La Repubblica" Ezio Mauro, Giancarlo Giorgetti della Lega, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e quello della Regione Sicilia Nello Musumeci, oltre all'economista Carlo Cottarelli.

Sarà possibile seguire in diretta lo speciale Mezz'ora in più, oltre che su Rai3, anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.