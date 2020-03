Coronavirus: sospesi gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento

Anche gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, che si sarebbero dovuti tenere dal 15 al 19 aprile 2020 sono stati sospesi per via dell'emergenza Coronavirus.

A seguito delle recenti disposizioni governative e della grave emergenza sanitaria che coinvolge l'intero Paese, Cineventi in accordo con il Comune di Sorrento, annuncia che la 42° edizione 2020 degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento, prevista dal 15 al 19 aprile 2020, e la cerimonia di assegnazione dei Premi De Sica, in programma sabato 18 aprile, saranno sospesi come misura preventiva contro la diffusione del Coronavirus.

La manifestazione, organizzata da Cineventi, promossa dal Comune di Sorrento con il sostegno della Regione Campania, del MiBACT e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e l'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, verrà quindi riprogrammata in un periodo in cui le condizioni lo permetteranno.

La 42° edizione degli incontri prevedeva la consegna dei Premi Vittorio De Sica, istituiti da Gian Luigi Rondi nel 1975 e assegnati all'interno della manifestazione fino al 1990. Il paese ospitante quest'anno è la Spagna, ma al momento le 5 giornate di lavori che vedono l'alternarsi di proiezioni, anteprime, retrospettive, tavole rotonde e incontri alla presenza di vari ospiti, italiani ed internazionali, del mondo del cinema e della televisione sono state sospese.