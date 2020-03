Coronavirus: Sophia Myles, morto il padre dell’attrice di Transformers 4

Sophia Myles è in lutto per la morte del padre Peter positivo al Coronavirus. L'attrice nei giorni scorsi aveva ammonito i suoi fan a non sottovalutare il Covid-19 quando il premier britannico aveva minimizzato gli effetti dell'epidemia.

Il padre di Sophia Myles era stato ricoverato qualche settimana fa in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19. La star di [FILM=/film/transformers-4-lera-dellestinzione_31407/]Transformers 4: L'era dell'estinzione[/FILM,] lo ha annunciato in un post sui social "RIP Peter Myles. Il mio amato papà è morto solo poche ore fa. Alla fine è stato il Coronavirus che se l'è portato via".

RIP Peter Myles. ❤️



My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him. — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

Sophia Myles, che ha preso parte anche ad un episodio della seconda stagione di Doctor Who, aveva pubblicato la notizia della malattia del padre su Twitter, chiedendo a tutti do non sottovalutare la pandemia, in un momento in cui la Gran Bretagna non aveva preso ancora nessuna misura per fronteggiare il Covid-19.

Sophia aggiornava costantemente i fan sul decorso della malattia del padre, nei giorni scorsi aveva condiviso una toccante foto con il padre nel letto di ospedale con la maschera d'ossigeno che lo aiutava a respirare "Ieri sono andata a fare visita a mio padre - aveva scritto - questa è la dura realtà del Coronavirus".

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

Poco prima della morte del padre, con un video-messaggio Sophia Myles aveva ringraziato tutti coloro che le avevano mandato un segnale di solidarietà "Volevo solo inviare un messaggio molto breve per ringraziare tutti, siete tanti che mi hanno inviato messaggi d'amore, siete adorabili". Poco dopo aveva condiviso una foto di molti anni fa in cui posava con il padre ed il fratello scrivendo "Un bel ricordo da condividere visto quello che sta passando papà in questo momento".