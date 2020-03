Coronavirus: Idris Elba e la moglie affrontano la quarantena con il binge-watching di Boruto

Idris Elba, rispondendo alle domande dei fan, ha rivelato che sta affrontando la quarantena legata al Coronavirus con il binge-watching di Boruto che sta compiendo insieme alla moglie.

L'attore ha realizzato una diretta video per aggiornare i propri fan della sua situazione dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Idris Elba ha quindi rivelato che la moglie Sabrine ha trovato un modo perfetto per trascorrere la quarantena: il binge-watching.

L'attore ha infatti dichiarato: "In questi giorni sta guardando molti episodi di Naruto. Non so se sappiate che cosa sia Naruto, ma lei è presa da quella serie". La moglie è però immediatamente intervenuta per chiarire cosa stanno guardando e l'attore ha dovuto correggersi: "Aspettate, Boruto. Errore mio".

Sugli schermi di casa Elba sembra quindi esserci Boruto: Naruto Next Generations, sequel del franchise di Naruto che aveva debuttato alcuni decenni fa. Al centro della storia c'è Boruto Uzumaki, il figlio di Naruto, alle prese con la ricerca del proprio posto nel mondo. La coppia non dovrebbe comunque avere problemi nel terminare la visione dei 100 episodi previsti fino a questo momento, considerando che deve affrontare 14 giorni in auto-isolamento.