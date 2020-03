Coronavirus, Greta Thunberg annuncio shock su Instagram “Sono in isolamento, ho i sintomi”

Greta Thunberg potrebbe avere contratto il Coronavirus. La giovane attivista svedese ed il padre sono in isolamento perché presentano i sintomi del Covid 19.

Greta Thunberg, l'attivista svedese nota in tutto il mondo per la sua battaglia contro il cambiamento climatico, potrebbe avere il Coronavirus. E' lei stessa ad annunciarlo ai suoi follower su Instagram, il suo è anche un monito ai giovani invitandoli a restare a casa, perché il Covid-19 può colpire anche chi ha diciassette anni come Greta. Purtroppo il virus potrebbe averlo contratto anche Svante, il padre della ragazza, visto che i due hanno viaggiato insieme.

Greta racconta su Instagram il suo isolamento dal momento in cui ha avuto i primi sintomi "Nelle ultime due settimane sono rimasta a casa. Da quando sono tornata dal mio viaggio in Europa centrale mi sono isolata (in un appartamento preso in prestito lontano da mia madre e mia sorella) la giovane attivista descrive i sintomi "Circa dieci giorni fa ho iniziato a sentire alcuni sintomi, come mio padre, che ha viaggiato con me da Bruxelles. Mi sentivo stanca, avevo brividi, mal di gola e tosse. Mio padre ha avuto gli stessi sintomi, ma molto più intensi e con la febbre". La ragazza racconta altri particolari "in Svezia non puoi fare il test per Covid-19 a meno che tu non abbia bisogno di cure mediche urgenti. A tutti i malati viene chiesto di restare a casa e di isolarsi. Dunque non ho fatto il test per il Covid-19, ma è estremamente probabile che lo abbia avuto, visti i sintomi e le circostanze_".

Alla fine l'avvertimento ai giovani, anche in questa circostanza Greta non smette mette mai da parte la sua funzione di attivista e di esempio verso i suoi coetanei "Non mi sentivo male e non sospettavo di nulla" dice aggiungendo "questo è ciò che rende pericoloso il virus. Molti (specialmente i giovani) potrebbero non notare alcun sintomo o sintomi molto lievi. Quindi in tanti non sanno di avere il virus e possono trasmetterlo alle persone a rischio. Noi che non apparteniamo a ai gruppi di persone a rischio abbiamo una responsabilità enorme, le nostre azioni possono fare la differenza tra la vita e la morte per molti altri". Greta poi suggerisce a tutti di seguire le direttive degli esperti del proprio paese in modo da rallentare la diffusione del virus, "prendetevi cura l'uno dell'altro e aiutatevi nel momento del bisogno".