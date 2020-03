Coronavirus: dal Grande Fratello Vip 2020 il flash mob dei concorrenti per ringraziare i medici

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno inscenato un Flash Mob per ringraziare i medici in lotta contro il Coronavirus.

Anche al Grande Fratello Vip 2020 i concorrenti organizzano il flash mob per l'emergenza Coronavirus. I VIP si sono uniti virtualmente al resto dell'Italia per ringraziare i medici e le infermiere in prima fila contro il Covid-19.

L'Italia in quarantena ha deciso di far sentire la sua voce attraverso i Flash Mob sui balconi. Dopo i video diventati virali in tutto il mondo partiti da Napoli e Siena, l'Italia intera canta dai balconi per spezzare il silenzio di questi giorni. Ieri il Flash Mob di mezzogiorno era dedicato ai medici ed agli infermieri, coloro che in prima linea ogni giorno stanno combattendo il Coronavirus, in tutt'Italia la gente si è affacciata dalle proprie case e si è unita in un lungo applauso.

Anche i concorrenti del Grande Fratello, che solo la settimana scorsa sono stati informati dell'emergenza sanitaria in Italia, hanno voluto dire il loro grazie agli addetti del Sistema Sanitario Nazionale sulle note di 'Azzurro', il grande successo di Adriano Celentano. I Vip, come potete vedere nel video, sono usciti nel giardino della Casa e, mentre la regia faceva partire la base, hanno intonato la canzone che dal 1968 ad oggi è una dei brani più cantati nel nostro paese. Alla fine del brano, i gieffini, molto commossi, fanno partire un grande applauso dedicato ai nostri medici ed infermieri.