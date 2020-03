Corona Zombies: il film horror sul Coronavirus in arrivo ad aprile?

Si chiama Corona Zombies, è prodotto dalla Full Moon, e, a quanto pare, potrebbe essere il primo film horror, in arrivo già ad aprile, direttamente ispirato alla pandemia da Coronavirus.

Corona Zombies sarà, a quanto pare, il primo film horror a parlare di Coronavirus: la casa di produzione Full Moon Features ha comunicato appena due giorni fa di essere già in post-produzione.

Insomma, la pandemia ha fatto presto ma la Full Moon ancora di più, anche se, bisogna ammetterlo, con il mondo in quarantena forzata tra le mura domestiche e preda della paura da contagio, questo film si è scritto un po' da solo.

Corona Zombies, a quanto pare, avrebbe già una data di distribuzione: il 10 aprile, stando alle comunicazioni, e naturalmente non sarà al cinema ma verrà rilasciato digitalmente sulle piattaforme che distribuiscono i prodotti di Full Moon, tra cui Amazon e l'app della stessa casa di produzione.

Al momento non ci sono ancora clip ufficiali, che potrebbero però arrivare da un momento all'altro, ma c'è un primo poster: raffigura degli zombi che indossano le introvabili mascherine e stringono tra le mani rotoli di carta igienica. Diffusa anche un sinossi che recita: "Un governo dormiente al comando. I ricchi se lo scrollano di dosso. Un virus che spinge le sue vittime a rialzarsi e uccidere. E le persone che vengono uccise...si rialzano e uccidono!". A giudicare da quel "governo dormiente" Corona Zombies non risparmierà qualche critica all'amministrazione Trump, in queste ore accusata da più parti di avere sottovalutato il problema Coronavirus perdendo tempo prezioso.