COPS: Paramount Network posticipa la messa in onda della nuova stagione

La nuova stagione di COPS non arriverà come previsto su Paramount Network a causa delle proteste contro la polizia.

La nuova stagione di COPS non arriverà come previsto su Paramount Network: l'emittente ha posticipato l'uscita degli episodi inediti mentre per le strade americane, e di tutto il mondo, è in corso una protesta nei confronti della brutalità della polizia.

Una scelta simile è stata presa da A&E che ha deciso di cancellare per ora la messa in onda di alcune puntate di Live PD.

COPS è andato in onda per 25 stagioni su FOX, venendo poi salvata da Spike TV nel 2013 e diventando quindi parte della programmazione di Paramount Network. Secondo quanto rivelato da IndieWire, per ora ViacomCBS non ha deciso il destino delle puntate che per ora non andranno in onda.

A&E ha invece spiegato: "In segno di rispetto nei confronti delle famiglie di George Floyd e degli altri che hanno perso la propria vita, dopo aver consultato i dipartimenti che seguiamo e prendendo in considerazione la sicurezza di tutte le persone coinvolte, abbiamo preso la decisione di non mandare in onda questo weekend Live PD".