Cops: Paramount Network cancella la serie andata in onda per 31 anni

Cops non tornerà sugli schermi: Paramount Network ha deciso di procedere con la cancellazione della serie andata in onda per ben 31 anni sugli schermi americani.

Pochi giorni fa l'emittente statunitense aveva tolto dalla propria programmazione la première della nuova stagione in segno di rispetto dopo l'uccisione di George Floyd e le manifestazioni in corso in tutti gli Stati Uniti.

Parlando della situazione di Cops, un portavoce di Paramount Network ha dichiarato: "Non è su Paramount Network, e non abbiamo nessun piano attuale o futuro che ne preveda un ritorno".

La docuserie seguiva dei veri agenti di polizia mentre erano al lavoro, arrestavano criminali e si occupavano della sicurezza delle città americane. In totale sono stati realizzate 32 stagioni di Cops e sono andati on onda oltre 1.100 episodi. Il progetto ha debuttato nel 1989 su Fox rimanendo nel palinsesto per 25 stagioni, venendo poi recuperata nel 2013 da Spike TV, diventato nel 2018 Paramount Network., che ne ha ordinato la produzione di nuove puntate.

A&E ha nel frattempo rinviato la messa in onda delle puntate della docu-serie Live PD e i responsabili dell'emittente hanno spiegato che stanno ancora valutando il momento giusto per riportare sugli schermi il progetto.