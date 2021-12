Coppa Italia in TV e in streaming: a che ora e dove vedere le partite dei sedicesimi di finale

Riparte oggi la Coppa Italia 2021/2022 con le partite previste per i sedicesimi di finale: ecco a che ora e dove vederle in TV e in streaming.

Da oggi torna in campo la Coppa Italia per i sedicesimi di finale della stagione 2021/2022. Sarà possibile seguire le partite in TV e in streaming, scopriamo come e in quali orari.

A che ora e dove vederle in TV

Da martedì 14 a giovedì 16 dicembre riparte la competizione nazionale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1.

Martedì 14 dicembre:

Venezia-Ternana, in diretta alle ore 15:00. Telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

Udinese-Crotone, in diretta alle ore 18:00. Telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero

Genoa-Salernitana, in diretta alle ore 21:00. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Su Italia 1 in studio ci sarà Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Riccardo Ferri e Mauro Bergonzi

Mercoledì 15 dicembre:

Verona-Empoli, in diretta alle ore 15:00. Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli

Cagliari-Cittadella, in diretta alle ore 18:00. Telecronaca: Simone Malagutti e Giancarlo Camolese

Fiorentina-Benevento, in diretta alle ore 21:00. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1 in studio ci sarà Monica Bertini, con Mino Taveri, Stefano Sorrentino e Mauro Bergonzi

Giovedì 16 dicembre:

Spezia-Lecce, in diretta alle ore 18:00. Telecronaca: Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli

Sampdoria-Torino, in diretta alle ore 21:00. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1 in studio ci sarà Monica Bertini, con Mino Taveri, Alessio Tacchinardi e Mauro Bergonzi

Dove vederle in streaming

I sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 si potranno seguire gratuitamente in diretta anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.