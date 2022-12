Confusi la real comedy con 4 giovani protagonisti, dal 23 dicembre solo su RaiPlay

Confusi è una real comedy che ha come protagonisti quattro studenti universitari insieme nella stessa casa, ognuno con la sua storia, in cerca della propria identità.

Confusi è il nuovo original di RaiPlay in boxset dal 23 dicembre sulla piattaforma della Rai: si tratta di una una real comedy tutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere con i giovani protagonisti, 3 ragazze e 1 ragazzo: una serie che parla di loro e, nella quale i ventenni di oggi possono ritrovarsi, grazie ad un linguaggio, veloce, smart e contaminato da social network.

Per lanciare la serie, e per conoscere meglio i giovani inquilini della casa, da martedì 13 dicembre saranno disponibili sulla piattaforma della Rai le backstories dei quattro protagonisti, con dettagli inediti sulle loro personalità. Lo show racconta le storie di Nicole, Maria Grazia, Stefania e Ludovico che si trovano per caso a condividere la stessa abitazione a Milano, all'inizio del primo anno di università. Hanno vite diverse alle spalle, individualità differenti, sogni e bisogni distanti, ma sono tutti ugualmente... confusi!

"L'idea di raccontare la vita di quattro ventenni che si ritrovano a vivere insieme e si misurano con la vita senza più l'intermediazione dei genitori", sottolinea Elena Capparelli Direttore di RaiPlay, "è nata dal desiderio di rappresentare con leggerezza il momento in cui si inizia a diventare "grandi" e anche se ci si sente talvolta un po' "confusi" è un momento di crescita unico e bellissimo, anche per dare voce ai propri desideri, alle proprie idee, alle proprie paure".

Prodotta da Blu Yazmine e accompagnata dalle musiche e dalla sigla di Alfa, tra i più giovani e promettenti cantautori prodotti dalla sorprendente scuola genovese, Confusi racconta i ventenni di oggi con un taglio ironico ma con sguardo lucido, descrivendo una generazione Z allergica alle definizioni e alle etichette. Sono aperti, curiosi, inclusivi, fluidi, liberi, ma anche incerti su chi sono e cosa diventeranno. Cercano la loro strada e si confrontano con le prove della vita con "orgogliosa" confusione.