Concerto Primo Maggio 2021: la scaletta, gli orari, dove vederlo in tv e in streaming

Il concerto del Primo Maggio 2021 sarà trasmesso oggi in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma: ecco gli orari, la scaletta e dove vederlo sia in TV che in streaming.

Il concerto del Primo Maggio 2021 non è stato cancellato e, come accaduto anche un anno fa, sarà trasmesso, oggi in diretta, da un luogo chiuso, nel caso specifico dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

A guidare il pubblico da casa nelle 6 ore di musica ci saranno Lillo, Ambra Angiolini e Stefano Fresi: toccherà infatti a loro condurre quello si prospetta, per il secondo anno consecutivo, molto più come un evento televisivo.

Gli orari

Il concerto del Primo Maggio 2021 andrà avanti per più di sei ore, dalle 16:30 fino alla mezzanotte circa di questo sabato.

Nel corso della diretta ci sarà solo una pausa, prevista tra le 19:00 e le 20:00, per lasciare spazio all'informazione giornaliera.

Dove vederlo in TV e in streaming

Il concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in TV oggi in diretta su Rai3 dalle 16:30 alle 19:00 e poi dalle 20:00 alle 24:00.

In streaming sarà possibile seguirlo in contemporanea sulla piattaforma RaiPlay.

L'evento si potrà seguire anche in radio su Rai Radio2, dalle 16:35, e per la prima volta anche in Visual su RaiPlay, in diretta dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli. Dalle 20:00 gli ascoltatori saranno in compagnia di Ema Stokholma e Gino Castaldo. La manifestazione sarà trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2 Indie.

La scaletta

Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco dell'Auditorium di Roma:

Alex Britti & Flavio Boltro

Après La Classe & Sud Sound System

Balthazar

Edoardo Bennato

Bugo

Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Ermal Meta

Extraliscio

Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara

Fasma

Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote

Fedez

Folcast

Francesca Michielin

Francesco Renga

Gaia

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

L'orchestraccia

LP

La Rappresentante Di Lista

Madame

Mara Sattei

Max Gazzè & The Magical Mystery Band

Michele Bravi

Modena City Ramblers

Motta

Nayt

Noel Gallagher

Noemi

Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario

Piero Pelù

The Zen Circus

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

Max Gazzè e la Magical Mistery Band renderanno omaggio a Erriquez, voce e co-fondatore della Bandabardò, scomparso a febbraio. A loro si uniranno anche Piero Pelù e Finaz, chitarrista e co-fondatore, insieme a Erriquez, del gruppo folk-rock. Il brano scelto per ricordare quella che era una presenza costante e amatissima dal pubblico del tradizionale concertone è Beppe e Anna.

Saliranno sul palco anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), vincitori del contest 1MNext, e Y-Not, vincitore del contest della campagna sulla sicurezza stradale di Anas "Guida e Basta".