Comedy Central, stasera presenta Luca Ravenna Erasmus Tour e Mini Mocks 2: ecco le anticipazioni

Su Comedy Central la comicità e il buon umore non si fermano mai, e soprattutto, non sono solo in TV! Da stasera 19 gennaio sui canali social di Comedy Central sono in arrivo due imperdibili show: Luca Ravenna Erasmus Tour e la seconda stagione di Mini Mocks. Preparate i popcorn, alle risate ci pensa Comedy Central!

LUCA RAVENNA ERASMUS TOUR

Dal 19 gennaio, ogni giovedì alle 21.00, sul canale YouTube di Comedy Central, e in replica il venerdì seguente alle 13.00 sui profili Instagram e Facebook del canale, va in onda l'attesissimo show "Luca Ravenna Erasmus Tour". Dopo l'enorme successo del tour italiano, con oltre 30.000 spettatori, Luca Ravenna parte alla conquista dell'Europa con altre 7 date tutte Sold Out. Abbiamo seguito il comico rivelazione della stand up comedy italiana a Parigi, Amsterdam, Londra e Berlino per scoprire cosa prova un comico italiano a giocare fuori casa. Ci rivelerà tutto lui, Luca Ravenna, sul palco e dietro le quinte dei quattro appuntamenti del suo esilarante tour europeo.

MINI MOCKS 2

Da lunedì 23 gennaio alle 21.00 torna in esclusiva su tutti i canali social di Comedy Central la seconda stagione di Mini Mock: brevi documentari per brevi momenti di attenzione, che raccontano storie assurde ma verosimili e mestieri improbabili. Nella prossima stagione in arrivo su Comedy Central scopriremo le storie degli esseri umani più eccentrici del mondo, come ad esempio Mattia, inventore del metodo M.I.A.O, il modo perfetto per trascorrere il tempo libero, e Maria Falsetto, professional organizer autoproclamatasi "Object Undertaker", tratta il decluttering come una cerimonia d'addio, e ancora, Luana Kowalski, la migliore regista di matrimoni su Craigslist.