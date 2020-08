Come sorelle: la trama della settima puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna, con la settima puntata, la penultima, Come sorelle, la fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta. Eccezionalmente anche questa settimana come la precedente la messa in onda è stata posticipata al venerdì per la partita di Champions League.

La trama e il promo dell'episodio 7 annunciano che, dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell'auto di Tekin Malik. In questo modo Cahide ha solo due opzioni: o lo sposa o denuncerà le figlie alla polizia. Cahide si rende conto che l'unico modo per liberarsi di Cemal è ucciderlo, perciò chiede a Leyla di trovarle una pistola. Intanto Sinan ha scoperto la verità sulla morte del padre, e Ipek, Deren e Azra si sentono ormai spacciate quando la polizia gli riferisce di aver trovato l'auto di Tekin Malik. Convinta che sia stato Sinan, Ipek decide di affrontarlo, ma durante la discussione lui le dichiara il suo amore. Cemal, mentre sta sposare Cahide, trova la pistola nella sua borsa e capisce le reali intenzioni...