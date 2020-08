Come sorelle: la trama della sesta puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna, con la sesta puntata, Come sorelle, la fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta. Eccezionalmente la messa in onda è stata posticipata al venerdì per la partita di Champions League che mercoledì sera ha visto scendere in campo Atalanta e Paris Saint Germain.

La trama e il promo in onda su Mediaset annunciano un traguardo importante per le nostre protagoniste: le ragazze finalmente incontrano la madre e cominciano ad instaurare un rapporto con lei. La diffidenza nei suoi confronti è grande, dato l'oscuro passato che pesa su Cahide.

Nonostante il ricatto di Cemal, che vuole che le ragazze la credano colpevole della morte del padre, Cahide dichiara alle figlie di essere innocente. Una sera Sinan, ascoltando per caso una conversazione tra Ipek e Deren, scopre la verita' sulla scomparsa di Tekin. Cemal, per vendicarsi del fatto che Cahide ha confessato alle ragazze di essere innocente, rivela alla polizia dove si trova la macchina di Tekin. Le indagini si avvicinano sempre di più alla verità...