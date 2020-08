Come sorelle: la trama della quinta puntata, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, alle 21:21, torna, con la quinta puntata, Come sorelle, la fiction turca arrivata in Italia su Mediaset in prima visione assoluta. Riuscirà a vincere anche stasera la gara di ascolti con gli altri canali?

La trama e il promo in onda su Mediaset annunciano sicuramente ghiotte novità.

Mentre Cahide è impegnata nei lavori alla tenuta di Ipek incontra Cemal, che dopo un'accesa discussione la minaccia, dicendole che avrebbe reso un inferno la vita delle figlie se lei non si fosse piegata al suo volere. Azra viene sottratta al suo aguzzino Okan grazie all'intervento di Cemal e Cilem. Che la ricatta, però, imponendole di continuare a fingere di essere Cilem.

Aras arriva alla tenuta per dire a Deren che il padre si assumera' la colpa della truffa e si costituira'. Lì però ha un violento scontro con Kenan che porterà a una rottura tra Deren e Kenan. Intanto Cahide nel tentativo di sfuggire a Cemal e ritrovare le figlie, lo incontra di nuovo per strada. Lui le racconta la verita' sull'omicidio di Tekin Malik, che è stato ucciso proprio dalle sue figlie...