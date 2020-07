Come sorelle, da stasera su Canale 5 la nuova fiction turca: la trama

Si chiama Come sorelle ed è la nuova fiction turca in onda da stasera su Canale 5 per 8 puntate, all'insegna di misteri, menzogne e un omicidio: la trama.

Parte stasera su Canale 5, alle 21:40, Come sorelle, la nuova fiction turca che arriva in Italia in prima visione assoluta e che farà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con le sue 8 puntate.

Uno dei fiori all'occhiello di Star TV (la prima emittente privata turca) realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, tra i principali produttori del Paese, gli stessi nomi dietro al successo di Bitter Sweet, una soap che gli spettatori di Canale 5 conoscono fin troppo bene. Tra Dynasty, Real Housewives e This Is Us, la trama di Come sorelle vede al centro della storia una giovane ereditiera e futura sposa: İpek Gencer (Sevda Erginci). La ragazza scopre di avere due sorelle: una dottoressa, Deren Kutlu (Melis Sezen), l'altra cantante, Çilem Akan (Elifcan Ongurlar). İpek non si scoraggia e, affrontata la madre adottiva, invitando le due ragazze al suo imminente matrimonio.

Fare luce sul passato è il desiderio delle tre sorelle, che - costrette per un imprevisto a rimanere sull'isola dell'Egeo scelta come scenografica location della cerimonia - intendono conoscersi a fondo e ricostruire i pezzi mancanti della loro vita. Ma ogni volta che si avvicinano alla verità, arrivano nuovi ostacoli, compresa una misteriosa morte per cui, come anticipa il promo diffuso da Mediaset, le ragazze non riescono a trovare nessuna spiegazione.