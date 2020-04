Colpo Grosso: stanotte su Mediaset Extra la sexy maratona del programma

Colpo Grosso torna stanotte su Mediaset Extra dalle 2.00 alle 6.00 del mattino, per una maratona sexy del programma culto degli anni '80 condotta da Umberto Smaila, attorniato dalle frizzanti ragazze Cin Cin.

Il game show di Umberto Smaila fu trasmesso per la prima volta nell'autunno del 1987 su Italia 7, una syndication televisiva nell'orbita Fininvest. Il titolo della trasmissione si rifà all'omonimo film con Frank Sinatra del 1960 e la scenografia richiamava quello di un casinò. Umberto Smaila fu il conduttore delle prime quattro stagioni, e in seguito lasciò il testimone a Maurizia Paradiso che a sua volta abbandonò il programma a metà della quinta stagione e fu sostituita da Massimo Guelfi e Gabriella Lunghi.

Colpo Grosso, le ragazze Cin Cin

Al gioco partecipavano due concorrenti, un uomo ed una donna, le loro vincite servivano a spogliare le ragazze "mascherine" (nella prima stagione c'erano anche uomini mascherati). Il concorrente che riusciva a far svestire completamente tutte le mascherine faceva Colpo Grosso, vincendo tutto il montepremi. I giocatori potevano partecipare allo strip-tease per incrementare il loro numero di gettoni.

La trasmissione ottenne un successo, inaspettato, divenne in poco tempo un vero e proprio cult televisivo nonostante andasse in onda su una syndacation televisiva che all'inizio non copriva neanche tutto il territorio nazionale.

Nella terza stagione la scenografia cambiò, il casinò fu sostituito dalla sala attesa di un aeroporto per poi diventare una nave da crociera nella stagione successiva. Il programma divenne uno dei pochi format italiani venduto all'estero, Colpo grosso fu trasmesso in Spagna, in Germania, in Brasile ed in Svezia.