Colman Domingo entra nel cast del thriller Dead Man's Wire di Gus Van Sant

Colman Domingo è una forza inarrestabile. Dopo aver concluso le riprese di The Running Man diretto da Edgar Wright, l'attore ha annunciato oggi che sarà parte del cast di Dead Man's Wire, il prossimo thriller diretto da Gus Van Sant.

L'attore è sempre in movimento: dopo aver terminato il lavoro a Londra, si prepara a spostarsi il prossimo fine settimana a Louisville, Kentucky, dove si unirà a Bill Skarsgård, noto per il suo ruolo in Nosferatu, nel film Dead Man's Wire.

I dettagli di Dead Man's Wire

La sceneggiatura di Dead Man's Wire, scritta da Austin Kolodney, è ispirata alla storia vera di Tony Kirtsis (interpretato da Bill Skarsgård), che nel gelido febbraio del 1977 prese in ostaggio Dick Hall, un broker ipotecario di Indianapolis, nel suo ufficio. Kirtsis legò un filo d'acciaio al collo del suo prigioniero, ancorandolo alla canna di un fucile a canne mozze. Il cast del film comprende anche Dacre Montgomery, noto per la sua partecipazione a Stranger Things.

Ma Rainey’s Black Bottom: il character poster di Colman Domingo

"Questo tizio era in gravi difficoltà, teneva in ostaggio delle persone e parlava con un annunciatore radiofonico", ha raccontato Domingo in un'intervista con Deadline, riferendosi al suo ruolo. L'attore interpreterà infatti l'annunciatore coinvolto nella drammatica vicenda.

Di recente, Domingo ha recitato in Sing Sing per A24 ed è tra i favoriti per una candidatura agli Oscar. Inoltre, lo vedremo nella prossima stagione di Euphoria e nel nuovo film di Steven Spielberg, il cui titolo è ancora top secret.

"Non posso dirti nulla", ha scherzato Domingo a proposito del progetto. "Posso dirti solo questo: quando ho finito di leggere la sceneggiatura, ho pianto. È una delle più belle storie sull'umanità che abbia mai letto. Credo che sia il film più bello sulla possibilità che gli esseri umani possano essere, e ho pianto davvero perché Steven Spielberg crede in questo. Questo è tutto quello che posso dirti".