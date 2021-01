Coachella 2021, il festival non si farà: cancellato a causa del COVID-19

Uno degli appuntamenti più importanti degli Stati Uniti d'America, il Coachella Festival 2021 è stato annullato a causa della pandemia di Covid-19, così come un altro importante evento, lo Stagecoach Country Music Festival.

Questi eventi richiamano di solito migliaia di persone, per cui in una situazione ancora instabile di pandemia è stata presa la decisione di cancellarli. Su Twitter è stata pubblicata anche la comunicazione da parte del dottor Cameron Kaiser, docente della Riverside Univesity in cui spiega il perché: "A causa della pandemia, il dottor Cameron Kaiser ha firmato un'ordinanza che ordina la cancellazione dei festival Coachella Valley Music and Arts e Stagecoach Country Music programmati per aprile 2021. Attendiamo con impazienza il ritorno di questi eventi"

Entrambi gli eventi, che si tengono ogni anno presso l'Empire Polo Club a Indio, California, erano stati cancellati nel 2020. Quando le date del 2020 sono state annullate, il promotore Goldenvoice ha annunciato le date di quest'anno, spiegando che tutti i biglietti dell'anno precedente sarebbero stati sostituiti. Leggendo attentamente il nuovo ordine, si annullano sia le date di Coachella che di Stagecoach, ma non dice nulla su quale sarà la riprogrammazione futura.

Riverside è una delle contee della California più colpite dalla pandemia. Al momento della cancellazione dello scorso anno, la contea aveva 9.590 casi di Coronavirus confermati e 365 decessi. Solo venerdì 29 gennaio 2021, la contea di Riverside ha registrato 1.805 nuovi casi e 33 nuovi decessi.