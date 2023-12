CM Punk al Madison Square Garden: vince il suo primo match in WWE dopo quasi 10 anni

Ritorno trionfale per il "Best in the World" al MSG: ha affrontato e sconfitto Dominik Mysterio nel suo primo match ufficiale in WWE dal lontano 2014.

Un successo senza precedenti il live event della WWE al Madison Square Garden, l'arena più celebre al mondo. All'interno dello show, tenutosi il 26 dicembre, CM Punk ha disputato il suo primo match all'interno della compagnia dopo quasi 10 anni di assenza.

CM Punk, accolto da un'ovazione del pubblico, ha affrontato e sconfitto Dominik Mysterio con la patentata GTS. Al termine del match il "Best in the World" ha preso il microfono e ha ringraziato i fan di New York, ribadendo la sua promessa: vincere la Royal Rumble e prendersi il main event di WrestleMania.

CM Punk, il ritorno shock a Survivor Series

Il 25 novembre scorso CM Punk ha fatto impazzire il pubblico dell'Allstate Arena di Chicago, facendo il suo ingresso a sorpresa al termine del main event di Survivor Series: WarGames. Un momento epocale che ha fatto incetta di visualizzazioni sui social.

Un PLE passato alla storia e che ha permesso alla WWE di stabilire un record assoluto: avere il più alto numero di spettatori, il più grande incasso e le migliori vendite di merchandising nei 37 anni di storia dell'evento targato WWE.

Adesso tutti gli occhi dei fan WWE sono puntati sulla Royal Rumble, PLE in programma sabato 27 gennaio in diretta dal Tropicana Field di St. Petersburg, Florida. L'evento sarà disponibile in esclusiva sul WWWE Network.