Cluedo: il gioco verrà adattato in una serie animata

Cluedo, il popolare gioco della Hasbro, diventerà una serie animata prodotta da Fox Entertainment in collaborazione con Entertainment One e lo studio Bento Box Entertainment.

I produttori, per ora, non hanno rivelato i dettagli relativi alla trama alla base delle puntate che verranno realizzate.

Michael Thorn di Fox Entertainment ha dichiarato, annunciando il progetto legato a Cluedo, che lo showproporrà le dinamiche elettrizzanti e piene di tensione che lo hanno reso un successo mondiale da oltre settanta anni, rendendo gli elementi che lo compongono immediatamente riconoscibile.

Pancho Mansfield, presidente della programmazione di eOne, ha aggiunto: "Siamo elettrizzati di unire ancora una volta le forze con i nostri grandiosi partner di Fox e lavorare con Bent Box a questa eccitante nuova serie. Cluedo è un iconico marchio che trasuda mistero e intrighi, e ha fan in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di condividere la nostra nuova versione della storia in versione animata con il pubblico".

Cluedo, già adattato in passato in un film e una miniserie televisiva, ha debuttato nel 1949 ed è stato un gioco inventato da Anthony E. Pratt durante la seconda Guerra Mpndiale. I giocatori devono, attraverso vari indizi, scoprire chi ha compiuto un omicidio durante un party.