Club Brugge-Lazio di Champions League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Club Brugge-Lazio, la seconda partita della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/2021, sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie: scopriamo come.

Club Brugge-Lazio, che si gioca stasera alle 21:00, è il secondo match della fase a gironi della Uefa Champions League 2020/21. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Simone Inzaghi?

Dove vederla in TV

Club Brugge-Lazio sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport (numero 253) e Sky Sport Arena (numero 204). Il calcio di inizio allo stadio Jan Breydel di Bruges è previsto per le 21:00. La telecronaca è affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico Fernando Orsi. Commento Diretta Gol (Sky Sport 251, satellite e fibra) affidato a Maurizio Compagnoni. Club Brugge e Lazio hanno 3 punti in classifica grazie alle vittorie nel primo turno contro lo Zenit San Pietroburgo e il Borussia Dortmund.

Dove vederla in streaming

Club Brugge-Lazio può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.