Claudia Gerini: Federico Zampaglione si sposa e lei: "Andrò al matrimonio, ma..."

Claudia Gerini ha dichiarato che andrà al matrimonio dell'ex Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino, che sta per sposare l'attrice 39enne Gilda Marra. I due sono stati insieme 12 anni e, anche se non si sono mai sposati, nel 2009 è nata la loro unica figlia insieme: Linda.

La Gerini, durante un'intervista pubblicata dalla rivista Gente, ha detto che i rapporti tra lei, l'ex e la sua futura moglie sono ottimi: "Sono molto felice per lui e Gilda è una ragazza stupenda". "Ma, devo dire, che mi fa un po' impressione", ha ammesso Claudia a proposito delle nozze. "Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto."

Le nozze tra la Gerini e Zampaglione non sono mai avvenute, non per mancanza di interesse, bensì perché quando i due erano finalmente pronti per sposarsi, dopo la nascita di Linda, l'attrice non aveva ancora portato a termine il divorzio con l'ex marito, Alessandro Enginoli.

Claudia Gerini, che il prossimo 18 dicembre compirà 50 anni, ha un'altra figlia, Rosa, che è nata il 22 maggio del 2004 proprio dall'unione con l'ex marito, un dirigente finanziario. A proposito del matrimonio di Federico e delle sue figlie l'attrice ha dichiarato: "Sono felicissime, Linda soprattutto ma anche Rosa: suo papà è sempre il benvenuto a casa mia".