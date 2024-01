Claire Foy, la sua prima esperienza sul set è stata negativa: 'Il regista ha iniziato a urlarmi contro'

Claire Foy ha rivelato l'esperienza negativa vissuta sul set del suo primo progetto come attrice a causa di un regista che si è comportato come un bullo.

L'attrice, durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused, ha infatti ricordato quanto accaduto rispondendo alla domanda relativa al consiglio peggiore ricevuto su un set.

Il racconto dell'attrice

La star di The Crown e del recente film Estranei, ha spiegato che un regista le ha urlato: "Inizia a recitare, tesoro!".

Claire Foy ha poi aggiunto: "Il primo lavoro che ho fatto per la tv, è stato Being Human, e ho recitato nel pilot, con Russell Tovey e Andrea Riseborough. Non sapevo cosa stavo facendo e mi ha urlato contro. Mi ci è voluto molto tempo per accettare che si è trattato in realtà di una cosa davvero scortese da fare nei confronti di una ventitreenne alla sua prima esperienza di lavoro".

L'attrice britannica ha sottolineato: "Invece che prendere sotto la sua ala e aiutare un'attrice emergente, stava semplicemente urlando di fronte a tutti". Claire ha concluso: "Alle volte dei registi non molto gentili hanno il bisogno di bullizzare sul set, e io ero quella persona".

All Of Us Strangers (Estranei), la recensione: solo Andrew Scott e Paul Mescal nel palazzo

Andrew Scott, che le era accanto durante l'intervista, ha dichiarato che pensa sia stato un comportamento orribile. La sua collega lo ha quindi rassicurato dichiarando che il regista non lavora più.