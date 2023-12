All of Us Strangers, Claire Foy:'Ero entusiasta in maniera imbarazzante'

Claire Foy ha dichiarato di essersi sentita incredibilmente entusiasta per aver recitato con il cast di All of Us Strangers.

La star di The Crown Claire Foy ha partecipato all'ultimo film di Andrew Haigh, All of Us Strangers, con protagonisti Paul Mescal e Andrew Scott. L'attrice, a Indiewire, ha confessato di essersi sentita entusiasta in maniera imbarazzante nel poter condividere la scena con i due protagonisti e Jamie Bell.

"Sono riuscita a spuntare diversi attori dalla lista dei miei sogni con questo film. Ero entusiasta in maniera imbarazzante all'idea di recitare nel film con loro tre. Non ero una fan sfegatata! Sono riuscita a contenermi. C'erano sicuramente giornate molto emozionanti".

In particolare, era ansiosa di recitare con Jamie Bell:"Quando ho sentito che Andrew stava per offrirgli il ruolo ho pensato 'Oh mio Dio, vorrei non saperlo perché ora, se dice di no, sarò proprio affranta'. È una persona immediatamente aperta, emotiva, gentile, divertente, semplicemente brillante. È stato istantaneo. Pensavo 'é d'alto livello'. Non è affatto una delusione come persona, anzi".

Una storia d'amore

All of Us Strangers di Andrew Haigh racconta la storia di uno scrittore, Adam (Andrew Scott), che intraprende una relazione con l'enigmatico vicino di casa Harry (Paul Mescal), aiutandolo a superare la morte dei genitori (interpretati da Claire Foy e Jamie Bell).

L'attrice ha elogiato il regista per aver scelto di girare alcune sequenze nella sua casa d'infanzia:"Aggiungeva un elemento di autenticità già presente nella sceneggiatura. Non ne avevamo bisogno ma ha funzionato davvero bene. La casa era molto familiare per me nel senso che conosco persone che vivevano in case esattamente così".