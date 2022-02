Claire Foy: incubo stalker per l'attrice di The Crown

Claire Foy, la giovane regina Elisabetta di The Crown, è stata perseguitata da un uomo che è arrivato a bussare ripetutamente alla porta della sua abitazione per aggredirla.

Negli ultimi mesi, la vita di Claire Foy è stata turbata da una presenza inquietante, quella di uno stalker che aveva iniziato a mandarle mail incessanti per poi passare a molestie più gravi. La notizia è stata diffusa dai media del Regno Unito che hanno raccontato l'escalation delle molestie, iniziate con l'invio di e-mail, che con il passare del tempo sono diventate sempre più numerose e violente, e terminate con il tentativo di aggressione a casa della Foy, avvenuto la sera del 17 dicembre 2021, ma rivelato solo ora.

Lo stalker, il cui nome è Jason Penrose ed ha 38 anni, quella notte si è presentato davanti alla porta di Claire e bussare ripetutamente alla sua porta. L'attrice di The Crown ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto ed è riuscita a fermare l'uomo. Subito dopo, il giudice Amanda Gibbon ha emesso quello che in Inghilterra viene chiamato SPO, ovvero Stalking Protection Order, un ordine restrittivo. Penrose non potrà contattare la Foy né avvicinarsi alla sua abitazione. Il presunto molestatore non potrà avvicinarsi alla casa o mettersi in contatto neanche con Emma Jackson, addetta stampa dell'attrice a cui Penrose indirizzava le mail destinate alla sua vittima.

A proposito delle mail è stato rivelato che in esse l'uomo scriveva di volersi fidanzare con la Foy, oppure accusava l'attrice di prostituirsi e la minacciava scrivendo che sarebbe stata aggredita e violentata e che questo avrebbe giovato alla sua carriera. Il giudice emetterà la sentenza definitiva il prossimo 30 giugno.