City on Fire: Josh Schwartz e Stephanie Savage, creatori di Gossip Girl, realizzeranno la nuova serie Apple

City on Fire, ispirato al romanzo scritto da Garth Risk Hallberg, sarà la nuova serie prodotta per Apple da Josh Schwartz e Stephanie Savage, già creatori di Gossip Girl.

Il progetto sarà il primo a venir prodotto dopo l'accordo stretto dai due produttori, proprietari della Fake Empire Productions, e Apple Studios.

La serie City on Fire avrà una prima stagione composta da otto puntate e racconta quello che accade quando il 4 luglio 2003, una studentessa della New York University viene uccisa a Central Park. Samatha Cicciaro è da sola, non ci sono testimoni e indizi. La ragazza era andata a un concerto con i suoi amici, ma si era allontanata per incontrare qualcuno, promettendo di tornare. Samantha, tuttavia, non torna e le indagini svelano che ha un legame con una serie di misteriosi incendi, il mondo della musica e una benestante famiglia di imprenditori in campo edile che sta andando in mille pezzi a causa dei tanti segreti che stanno mantenendo.

Josh Schwartz e Stephanie Savage scriveranno la sceneggiatura di tutti gli otto episodi e avranno l'incarico di showrunner e produttori esecutivi.