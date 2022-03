Ciro Ferrara e Diego Armando Maradona: il loro rapporto speciale

Stasera Ciro Ferrara inizia la sua ventura a Pechino Express: l'ex giocatore della nazionale è stato per anni compagno di squadra di Diego Armando Maradona nelle file del Napoli. Ecco cosa ha fatto l'ex calciatore nel primo anniversario della morte de campione argentino.

Stasera Ciro Ferrara torna in tv, ma a differenza degli ultimi anni, non commenterà le partite di calcio ma sarà uno dei concorrenti di Pechino Express - La Rotta dei Sultani, che prende il via alle 21:15 su Sky. Ciro sarà in coppia con Giovambattista, il terzo figlio del difensore della nazionale, il piccolo di casa, la loro coppia è quella dei 'Padre e Figlio'.

Ciro Ferrara ha vestito la maglia del Napoli negli anni d'oro in cui militava Diego Armando Maradona, vincendo, tra l'altro, 2 scudetti ed una Coppa Uefa. Il legame tra i due è sempre stato molto forte, per un periodo hanno abitato anche nello stesso palazzo.

Il difensore, che al Corriere dello sport disse: "Diego doveva essere protetto da sé stesso. Quando l'ho conosciuto avevo vent'anni, non era facile convincerlo e a me mancavano il coraggio e la personalità per stargli vicino e parlargli nel modo in cui lui aveva bisogno. L'ho capito crescendo", ad un anno dalla morte di Maradona ha voluto dedicargli un messaggio, un ultimo saluto, con un video che ha pubblicato su Instagram.

Ciro immagina di ricevere una chiamata da Diego, "Pronto? Ma sei proprio tu? Davvero? Speravo in questa tua chiamata". Inizia così il discorso di Ferrara accompagnato da una chitarra e un pianoforte. L'ex calciatore racconta al suo captano che alla notizia della sua morte "le strade di Napoli e Buenos Aires si sono riempite di gente dallo sguardo triste, di tutte le età, uomini, donne, ragazzini".

Il concorrente di Pechino Express descrive la sua gioia "per aver fatto parte delle pagine del romanzo" del campione argentino e poi gli rivela "la città di Napoli ti ha dedicato il suo stadio, ora si chiama Diego Armando Maradona" perché "tu si 'na cosa grande". Il saluto si chiude con un affettuoso e commovente "te voglio bene assaje. Ciao Capitano".

I sette anni vissuti da Maradona al Napoli, dal 1984 al 1991, Ciro Ferrara li ha raccontati nel libro 'Ho visto Diego: E dico 'o vero'.