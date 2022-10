Circuit Breakers: il trailer della serie di fantascienza, dall'11 novembre su Apple TV+

Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer della nuovissima serie antologica futuristica Circuit Breakers, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il prossimo 11 novembre. Lo show, composto da sette episodi della durata di mezz'ora ciascuno, segue le vicende di ragazzi delle scuole medie ambientate in un futuro prossimo e che usa la fantascienza come sfondo per raccontare storie universali sulla crescita.

Il breve filmato, che potete vedere qui sopra, mette in evidenza le sette storie distinte che vedono protagonisti Callan Farris ("Grimcutty"), Nathaniel Buescher ("APB"), Veda Cienfuegos ("Undone"), Cole Keriazakos ("Southside"), Maz Jobrani ("Immigrant"), Cale Ferrin ("Endlings"), Quincy Kirkwood ("Y: L'ultimo uomo"), Arielle Halili ("Less Than Kosher"), Gavin MacIver-Wright ("Odd Squad: Mobile Unit"), Khiyla Aynne ("13: Il Musical"), Maya McNair ("Clarice") e altri ancora.

La serie è stata creata da Melody Fox, in collaborazione con Matt Hastings, che è anche il produttore esecutivo e il regista di tre episodi, compreso quello pilota. Lo show è prodotto dallo stesso Hastings insieme ad Andrew Orenstein, Sarah Haasz di Cottonwood Media, David Michel e Cécile Lauritano, Anthony Leo e Andrew Rosen di Aircraft Pictures e Todd Berger.

Ogni puntata di Circuit Breakers è caratterizzata da un tocco fantascientifico conferito a storie che possono essere raccontate dai bambini, con l'intento di far sì che i ragazzi e le famiglie si chiedano come si comporterebbero in ognuna delle diverse situazioni affrontate dalla serie.