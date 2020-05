Cinema: uno studio rivela che il 70% degli spettatori preferisce guardare i film a casa

Uno studio della Performance Research, in collaborazione con Full Circle Research Co, ha analizzato alcuni dati relativi alle nuove preferenze del pubblico sui film. Agli intervistati è stato chiesto: se entrambi fossero disponibili oggi, preferireste vedere un nuovo film al cinema o dalle vostre case? Il 70% degli spettatori afferma che è più probabile che guardino un nuovo film dal loro divano, mentre solo il 13% dichiara di voler guardare un film presso il cinema locale mentre il 17% non sa che cosa rispondere.

Da settimane ormai, mentre le restrizioni dovute al COVID-19 cominciano ad allentarsi in molti paesi, i notiziari statunitensi parlano incessantemente di grandi gruppi di persone che si riversano in spazi pubblici: passare due mesi in lockdown senza, o con pochissimi, contatti umani ha prodotto un'incontrastabile voglia di uscire fuori dalle proprie case.

Il nuovo studio sembra però smentire il punto di vista dei mainstream media: l'ansia per la salute e per la sicurezza, per quanto riguarda gli spazi pubblici, supera di gran lunga il desiderio di uscire di casa, specialmente per quanto concerne l'intrattenimento. I risultati, tratti da sondaggi svolti a metà maggio, indicano quanto sia ripida una risalita per l'industria dell'intrattenimento al fine di riconquistare la percezione pubblica secondo cui è sicuro prendere parte ad eventi dedicati al mondo dell'entertainment.

La riapertura dei cinema in Italia è fissata al 15 giugno, ma l'ANEC ha contestato le misure di sicurezza che sono state diffuse nei giorni scorsi.