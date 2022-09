Cinema in festa: dal 18 al 22 settembre si andrà al cinema a 3,50 euro

Torna cinema in festa, si parte dal 18 al 22 settembre con il biglietto scontato a 3,50 euro in tutte le sale che aderiranno all'iniziativa.

Al cinema pagando il biglietto solo 3,50 euro. Dal 18 al 22 settembre torna Cinema in festa, l'iniziativa dedicata agli amanti del grande schermo. Anica e Anec, con il supporto del Mic e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, "lanciano una nuova iniziativa promozionale per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l'esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all'offerta di film per 12 mesi", come spiegano gli organizzatori ad Ansa.

Cinema in festa è un progetto di ampio respiro, programmato su cinque anni, a partire dal 2022 e fino al 2026 e la prima edizione si terrà dal 18 al 22 Settembre 2022. Il format prevede una cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo.

Per scoprire le sale che aderiscono all'iniziativa potete visitare il sito web www.cinemainfesta.it.