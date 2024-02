Cinderella's Revenge: Natasha Henstridge è la Fata madrina nel primo sguardo alla versione horror della fiaba

È stato rilasciato un primo sguardo a Cinderella's Revenge insieme alla data di debutto in sala del film. Cinderella's Revenge è la prossima rivisitazione in chiave horror della classica storia per bambini dopo il film Cinderella's Curse. La star di Specie mortale Natasha Henstridge interpreterà la Fata Madrina, mentre Lauren Staerck interpreterà Cenerentola.

Andy Edwards dirige Cinderella's Revenge, il cast comprende anche Stephanie Lodge, Beatrice Fletcher, Megan Purvis e Darrell Griggs nelle parti secondarie. Precedentemente apparsa in film del calibro di Curse of Jack Frost, la Staerck ha partecipato anche a progetti televisivi come Trust e Bad Influencers. Avviata alla carriera con il suo ruolo nel thriller fantascientifico Species, la Henstridge è nota anche per i suoi ruoli in film come FBI: Protezione testimoni e Fantasmi da Marte.

Di seguito potete vedere la prima immagine di Cinderella's Revenge:

The public domain horror movie Cinderella's Revenge is coming to theaters in April. Natasha Henstridge stars as the Fairy Godmother: https://t.co/AaIKU9DtZp — Bloody Disgusting (@BDisgusting) February 8, 2024

Cinderella's Curse, dopo Winnie the Pooh: Blood and Honey arriva la versione horror della celebre fiaba (FOTO)

Cinderella's Revenge

In questa interpretazione molto più dark della storia, "le perfide sorellastre e la matrigna di Cenerentola (Staerck) la spingono troppo oltre, portandola a scambiare le sue scarpette di cristallo per inseguire una vendetta intrisa di sangue con l'aiuto della Fata Madrina (Henstridge)".

"Cenerentola è la fiaba più famosa del mondo. Siamo riusciti a sviluppare una grande sceneggiatura horror che è anche una storia di empowerment femminile con un appeal globale", ha dichiarato Mark Amin di Sobini Films. "Sono entusiasta che il pubblico possa vedere questa nuova versione horror di Cenerentola nelle sale. Il film è spaventoso e divertente allo stesso tempo e i fan dell'horror lo adoreranno", ha aggiunto il produttore Mark L. Lester.

La Iconic Events Releasing si occuperà dell'uscita del film sul grande schermo. Lo studio ha portato nelle sale anche diversi titoli horror indipendenti, tra cui il film slasher del 2022 Terrifier 2. Cinderella's Revenge arriverà nelle sale il 26 aprile.