Ciao Darwin, dopo l'incidente nel programma di Bonolis, 4 dirigenti rischiano il processo

Dopo un incidente occorso una registrazione del programma con Paolo Bonolis, Ciao Darwin, del 17 aprile del 2019, il concorrente Gabriele Marchetti è rimasto paralizzato. Il Corriere della Sera riporta che la Procura di Roma ha chiuso le indagini e ora quattro dirigenti dello show rischiano di finire sotto processo.

Il gioco a cui partecipò Gabriele Marchetti all'interno di Ciao Darwin, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, si chiamava Genodrome: il concorrente perse l'equilibrio mente saltava per raggiungere il rullo successivo a quello su cui era posizionato. La caduta gli fu fatale e da allora Gabriele è rimasto tetraplegico, costretto a vivere la sua vita su un letto, paralizzato dal collo in giù.

La Procura di Roma ora ha chiuso le indagini e, come informa il Corriere della Sera, sono finiti sotto accusa per lesioni gravissime quattro dirigenti. "Nel mirino della procura i rischi di un gioco svolto in una vasca collocata sotto i rulli, profonda un metro e nove centimetri con un fondo rigido, e il mancato addestramento di Marchetti per superare la prova", si legge sul quotidiano.

Sono due i dirigenti di Rti a rischiare il processo: Sandro Costa e Massimo Porta. Il primo, secondo la Procura, non ha messo in atto le necessarie misure di protezione e non ha fatto una completa valutazione dei rischi ai quali Gabriele Marchetti andava incontro partecipando alla prova nel programma di Paolo Bonolis. Massimo Porta è accusato di non aver messo agevolato la partecipazione di Marchetti al programma con un addestramento specifico. A Gabriele inoltre non gli sarebbero state date le informazioni necessarie per poter valutare i rischi a cui andava incontro partecipando al Genodrome.

La terza indagata è Giuliana Giovannotti, dirigente della società Sdl2005, che non si sarebbe accertata dell'idoneità di Gabriele al gioco di Ciao Darwin. Massimiliano Martinelli è l'ultimo della lista, il dirigente della società Maxima è messo sotto accusa per l'inadeguatezza della progettazione della struttura.