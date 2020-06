Chyler Leigh di Supergirl fa coming out e ringrazia i fan

L'attrice di Supergirl e Grey's Anatomy Chyler Leigh ringrazia i fan per il sostegno ricevuto dopo aver fatto coming out in una commovente lettera.

Chyler Leigh ha voluto ringraziare i fan dopo il recente coming out sui social. L'attrice di Grey's Anatomy e Supergirl aveva recentemente rivelato, con una lettera intitolata "Wear Your Pride" - postata sul sito Creating Change, una piattaforma che lei stessa ha contribuito a fondare - di avere molto più in comune con il suo personaggio dell'Arrowverse, Alex Denvers, di quel che si possa pensare.

A proposito di Supergirl infatti, Leigh aveva detto: "Quando mi hanno detto che il mio personaggio avrebbe fatto coming out nella seconda stagione di Supergirl, dentro di me si è sollevato un turbinio di emozioni e pensieri, per via della responsabilità che sentivo di avere a livello personale nel rappresentare il viaggio di Alex" ha scritto Leigh _"Quello che non avevo ancora realizzato era il modo in cui la scena dove confessa finalmente la verità su di lei avrebbe preso forma anche nella mia realtà, e sarebbe diventata una genuina variazione di ciò che provavo io stessa. Il mio cuore sembrava stesse per scoppiare, e ogni scena mi presentava un'opportunità per tirar fuori la verità dalla mia bocca. E anche se quelle parole non combaciavano alla perfezione con quelle che ho dentro di me, il sentimento dietro è esattamente lo stesso".

Chyler non ha infatti fornito ulteriori spiegazioni sulla sua sessualità, evitando di ricorrere a una specifica "etichetta", ma ha parlato del "lungo e solitario percorso" che sia lei che il marito, con cui condivide tre figli, hanno affrontato finora, rassicurando comunque i lettori del grande affetto e della comprensione che c'è tra di loro, come anche dell'orgoglio di entrambi per le persone che sono.

Nella lettera, l'attrice fa inoltre menzione del fatto che diversi amici e familiari, alcuni anche appassionati dello show, le avrebbero confessato di non voler più guardare Supergirl a causa della direzione presa dal personaggio di Alex, che per loro va contro ciò in cui credono, e di come abbiano iniziato ad allontanarsi sempre più da lei.

Chyler Leigh però non si è persa d'animo, e nonostante tutto non porta rancore nei loro confronti, anzi, ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per chi invece le ha mostrato supporto e sostegno dopo aver raccontato la sua verità.