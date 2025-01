Chuck Lorre ringrazia i vigili del fuoco che hanno salvato la sua casa in un episodio di Georgie and Mandy

Durante la puntata di Georgie and Mandy's First Marriage, Chuck Lorre ha voluto condividere il suo ringraziamento ai vigili del fuoco.

Chuck Lorre ha voluto ringraziare i vigili del fuoco che hanno salvato la sua casa durante le drammatiche giornate in cui Los Angeles è stata colpita da una serie di devastanti incendi.

Il produttore ha infatti sfruttato la messa in onda dell'episodio di Georgie and Mandy's First Marriage andato in onda il 30 gennaio per condividere un pensiero a chi ha lavorato duramente in un momento così difficile.

Il ringraziamento di Lorre

Sullo schermo televisivo è quindi apparso il messaggio di Chuck Lorre: "Al team del LAFD Fire Truck 14. Avete salvato la mia casa. Avete preso la decisione immediata di fermare un incendio divampato che aveva già distrutto la casa del mio vicino. Facendolo, mi avete risparmiato un dolore incredibile".

Il produttore, che ha portato al successo show come The Big Bang Theory e Young Sheldon, ha quindi proseguito: "Non ci sono parole in grado di esprimere adeguatamente la mia gratitudine. Forse posso offrirvi una bella cena e potrete così guardare un uomo adulto mentre piange lacrime di gioia sul suo pollo alla parmigiana. Fatemi sapere".

Il messaggio di Lorre

I danni causati dalle fiamme

L'incendio Palisades che ha colpito Los Angeles ha distrutto oltre 6770 strutture, causando danni ingenti a un'area residenziale dove sono bruciate case, negozi, scuole e moltissimi edifici pubblici. Lorre, la cui casa è stata salvata grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, si può quindi considerare davvero fortunato.

Meryl Streep "ha fatto un buco grande quanto un'auto nella recinzione dei vicini" per sfuggire all'incendio

Per ora i pompieri non hanno ancora risposto al sincero ringraziamento del produttore e, forse, si scoprirà prossimamente, tramite i social o alcune notizie, se Chuck ha realmente offerto una cena al team che ha fermato all'incendio.