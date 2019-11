Christopher Reeve e oltre 400 star potranno essere "resuscitate" in digitale come James Dean

James Dean e Christopher Reeve non saranno le uniche star a essere resuscitata in digitale: oltre 400 celebrità e figure storiche potrebbero tornare grazie alle nuove tecnologie.

James Dean e Christopher Reeve non saranno gli unici attori a essere resuscitati in digitale: Worldwide XR, una nuova società che ha l'obiettivo di portare delle versioni digitali degli esseri umani nei film tradizionali e nei progetti di realtà virtuale e aumentata, ha infatti ottenuto i diritti per utilizzare l'immagine di oltre 400 celebrità.

La lista delle star che potrebbero "ritornare in vita" grazie alle nuove tecnologie comprende icone di Hollwyood come Bette Davis, Bettie Page, la star di Superman Christopher Reeve, Ingrid Bergman, Jimmy Stewart, Lana Turner e Rock Hudson, oltre a musicisti del calibro di Aaliyah, Jerry Garcia e Dizzy Gillespie. Sugli schermi e non solo potrebbero inoltre essere resuscitate figure storiche, oltre ad atleti come Lou Gehrig, artisti tra cui Maya Angelou e molte persone famose. Il CEO della Worldwide XR, Travis Cloyd, ha dichiarato: "Gli influencers vanno e vengono, ma le leggende non muoiono mai".

Cloyd ha ammesso che la possibilità di utilizzare le immagini di persone non più in vita può dividere l'opinione pubblica: "Ad alcune persone non piacerà". Cloyd ha però sottolineato che il suo team sarà particolarmente attento nel controllare che i progetti rendano giustizia alla star ricreata in digitale e di essere particolarmente entusiasta all'idea di creare progetti in realtà aumentata o virtuale in cui le celebrità del passato potranno interagire con lo spettatore.

James Dean, ad esempio, non sarà utilizzato solo per il film Finding Jack che ha già scatenato le reazioni negative online. Il film, ambientato durante la guerra in Vietnam, sarà diretto da Anton Ernst e Tati Golykh e il lungometraggio arriverà nei cinema nel 2020.