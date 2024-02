Chris Gauthier, Smee in C'era una volta, morto a 48 anni

Chris Gauthier, attore canadese noto per avere recitato in C'era una volta e Smallville, è morto il 23 febbraio all'età di 48 anni.

In una dichiarazione postata su Facebook, Chad Colvin della TriStar Appearances ha confermato la notizia: "Quando sua moglie mi ha dato la notizia ieri, ho pianto lacrime di incredulità per ore. Mi ci è voluto fino ad ora per acciaccarmi mentalmente ed emotivamente per scrivere questo. Chris era la definizione letterale da manuale di attore caratterista. Forse non conoscevi il suo nome, ma conoscevi il suo volto, conoscevi la sua voce e sapevi che se era sullo schermo, ti aspettava una corsa infernale. Sia che si trovasse a combattere contro Clark Kent in 'Smallville' nel ruolo del Giocattolaio (nella foto), che tormentasse Dean in Supernatural, che fosse sul ponte con Hook nel ruolo di Smee in C'era una volta o in ruoli da ospite nelle innumerevoli altre produzioni a cui ha partecipato, ha SEMPRE dato il massimo quando la telecamera girava".

Tom Welling e Chris Gauthier in una scena dell'episodio Echo della serie Smallville

Oltre ai ruoli evidenziati da Colvin, gli altri crediti televisivi di Gauthier includono Harper's Island, Sanctuary, Una serie di sfortunati eventi, Legends of Tomorrow, Streghe e Joe Pickett. Per quanto riguarda il cinema, Gauthier ha recitato in 40 giorni & 40 notti, Agente Cody Banks e Freddy vs. Jason.

L'amica di Gauthier, Corrine Wright, ha scritto in un post su Facebook che l'attore aveva lavorato con star come Anthony Hopkins e Robin Williams, oltre che con "una serie di altri attori che parlano tutti molto bene di quanto fosse una grande persona".

Colin O'Donoghue, che ha interpretato Hook in Once Upon a Time al fianco di Gauthier, ha reso omaggio all'attore su Instagram: "Riposa in pace Chris! Con il cuore spezzato! Il mio amore e i miei pensieri vanno a Erin e ai ragazzi! Ci mancherai fratello! Eri il vero capitano!!!".