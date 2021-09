Children of the Cult, la docu serie in streaming su Discovery Plus da oggi

La docu-serie Children of the Cult indaga sui segreti più oscuri e diabolici della setta Bambini di Dio, attraverso le scioccanti testimonianze di tre ex adepte.

Attraverso le scioccanti testimonianze di tre donne ex adepte, Hope, Verity e Celeste, la docu-serie dal titolo Children of the Cult, disponibile da oggi 27 settembre in esclusiva streaming solo su discovery+, si addentra nei meandri più oscuri della setta Children of God, facendo emergere inquietanti dettagli sulle pratiche perpetrate per oltre cinquant'anni dal famigerato movimento religioso.

"Children of God" (Bambini di Dio), nota anche come "The Family", nasce in California nel 1968, tra gli hippies dissidenti del "Jesus Movement". Il fondatore e leader della setta, David Berg, interpretava il comandamento dell'amore cristiano in senso sessuale e sosteneva che ai bambini fosse consentita una certa promiscuità sessuale con gli adulti, oltre che tra loro, a tal punto da incoraggiare i membri ad esprimere la propria libertà sessuale con qualsiasi appartenente alla setta.

Le tre donne racconteranno dell'infanzia rubata, di anni di abusi nella setta, della loro incredibile lotta per la sopravvivenza, della loro fuga e della ricerca di giustizia. Cosa si nasconde dietro la dottrina di questa setta religiosa? La risposta a questa domanda è racchiusa tra gli indicibili e sconcertanti segreti rimasti taciuti per troppo tempo... La serie mostrerà ore di materiale inedito della setta e l'esclusiva intervista al nipote del fondatore David Berg, fino a seguire le tre protagoniste all'ottenimento delle prime condanne nel Regno Unito contro i loro aguzzini all'interno del movimento, ad oggi ancora esistente, dopo la morte del fondatore che ha lasciato la guida spirituale a sua moglie, Karen Zerby.