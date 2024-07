Chiara Ferragni si mostra con il suo nuovo fidanzato

Chiara Ferragni è senza dubbio una delle personalità pubbliche più chiacchierate degli ultimi anni in Italia, dal suo successo come influencer ed imprenditrice fino alla sua vita con il suo, ormai ex, marito Fedez ed i loro figli. La famiglia negli ultimi tempi era diventata un sorta di equivalente ai reali d'Inghilterra per quanto riguarda i gossip e le notizie che li circondavano. Ma questo non è cambiato neanche dopo il divorzio della coppia.

Chiara Ferragni: la prima foto con il suo nuovo amore

Si perché anche ora che i Ferragnez si sono separati le voci e le notizie sul loro conto: nuovi amori, acquisti eccessivamente costosi, cura dei figli, tutto è potenziale argomento di gossip e genera una quantità di notizie al limite del surreale. Ecco quindi che, come giusto che sia, le indiscrezioni riguardanti il presunto nuovo amore dell'ex moglie di Fedez hanno subito fatto rizzare le orecchie a tutti i gossippari degni di questo nome. Fino ad oggi si è sempre trattato di una questione senza alcuna prova concreta, tranne il nome del suo nuovo lui: Andrea Bisciotti, un giovane ortopedito di 31 anni.

Tuttavia queste nubi sembrano essersi andate dissolvendo proprio nelle ultime ore, quando la rivista Diva e Donna, nel suo nuovo numero in edicola, ha pubblicato le prime foto ufficiali della nuova coppia, paparazzati sulla spiaggia insieme ad alcuni bambini. Nello specifico si può vedere Chiara ascoltare attentamente una bambina, mentre Bisciotti osserva la scena sorridendo amorevolmente ad entrambe. C'è da dire che ancora nessuno dei due interessati ha rotto il silenzio sulla questione, però è indubbio che ormai ci sia in ballo qualcosa di decisamente scottante tra i due, e non si tratta di una semplice amicizia.