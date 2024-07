Chiara Ferragni: addio jet privati, adesso viaggia in low cost

Per l'influencer Chiara Ferragni è ora arrivato il momento di una svolta decisiva nella sua vita, che sia destinata per sempre al low cost?

Quando pensiamo a Chiara Ferragni ci vengono subito alla mente oggetti costosi, vita mondana e viaggi che i comuni mortali raramente possono permettersi. Ebbene, per la nota influencer le cose stanno precipitando a livello finanziario, oltre che familiare per quanto concerne i rapporti con il suo ex marito, Fedez.

Viaggio a basso costo per Chiara Ferragni

Che siano forse queste le motivazioni che hanno spinto la giovane imprenditrice a compiere il viaggio di ritorno dalla Spagna (in cui è stata negli ultimi giorni per festeggiare l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro) a bordo di una compagnia low cost, ovvero EasyJet? Al momento non si hanno informazioni sul perché dell'insolita scelta compiuta dalla Ferragni, tuttavia in molti sui social stanno ipotizzando che possa trattarsi di una mossa di marketing ben mirata.

Barbara D'Urso "ribattezza" la figlia di Fedez e Chiara Ferragni (video)

Ad alimentare questa possibilità vi è la presenza su Instagram di uno scatto pubblicato dall'imprenditrice, che la ritrae proprio a bordo dell'aereo con cui ha compiuto il viaggio e alle spalle l'insegna della compagnia aerea. Che quindi sia stato fatto tutto di proposito per cercare di ripulire la sua immagine dopo i diversi scandali che l'hanno vista protagonista? Dopo le vicende legate al pandoro Balocco e alla beneficenza, di recente ha anche chiuso il suo negozio in centro a Milano. Riuscirà a risollevarsi?