Barbara D’Urso "ribattezza" la figlia di Fedez e Chiara Ferragni (video)

Barbara D'Urso ha sbagliato in diretta il nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni: la conduttrice partenopea ha ribattezzato la neonata che da Vittoria è diventata Vittoria Maria.

Due giorni fa Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori per la seconda volta con la nascita di Vittoria. La secondogenita dei Ferragnez si chiama Vittoria e ha avuto dai genitori il doppio cognome Lucia Ferragni, così come era successo al fratellino Leone. Questo particolare ha indotto in errore Barbara D'Urso che oggi, nel corso di Pomeriggio 5, ha rinominato Vittoria in Vittoria Maria. La gaffe della conduttrice non è passata inosservata, molti hanno commentato ironicamente il 'peccato di lesa maestà' di 'Carmelita' verso Vittoria, la cui nascita è stata festeggiata dai milioni di follower della coppia. Alla fine della puntata Barbara si è scusata per la svista, a correggerla è stato, durante la pausa pubblicitaria, il Tik Toker Leonardo Maini Barbieri.

Barbara stava raccontando il ritorno a casa di Chiara e Fedez che oggi hanno lasciato l'ospedale. Finalmente Leone ha potuto conoscere la sorellina. L'incontro, anche questo attesissimo dai fan, è stato ripreso e condiviso sugli account Instagram dei genitori.