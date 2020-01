Chi vuol essere milionario: Enrico Remigio vince 1 milione grazie all’astronauta Gene Cernan

Enrico Remigio ha conquistato il montepremi di Chi vuol essere milionario, portando casa il milione di euro. Al fatidico 'l' accendiamo' di Gerry Scotty, lui ha risposto con 'Vado dove mi porta il cuore' e subito dopo ha dato la risposta esatta.

Il concorrente nella puntata di mercoledì sera è riuscito a portarsi a casa la notevole somma di un milione di euro, la domanda finale di Gerry Scotti riguardava la missione dell'Apollo 17 e l'astronauta Gene Cernan. Il conduttore ha chiesto ad Enrico "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla Luna?".

Per coloro che non conoscono la trasmissione, che ieri in prima serata ha tenuto testa negli ascolti alla partita di Coppa Italia trasmessa su RAI1, al concorrente vengono poste quattro alternative le possibili risposte erano: "God bless America" (Dio Benedica l'America); "Gene was here" (Gene è stato qui); "Il simbolo della pace" e "le iniziali della figlia", quest'ultima era la risposta esatta che ha regalato a Remigio un milione di euro.

Ingegnere di Pescara, molto distante dal personaggio interpretato da Dev Patel nel film The Millionaire, Enrico Remigio, ha lavorato a Singapore dopo essersi laureato con il massimo dei voti. Gerry Scotty per tranquillizzare i concorrenti tra una domanda e l'altra li lascia parlare della loro vita privata, così sappiamo che il neo-milionario, il quarto nella storia della trasmissione, ha una fidanzata francese che vive a due ore di volo da Singapore, ora con i soldi vinti ieri sera potranno ricongiungersi e magari sposarsi.