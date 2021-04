Chi sono i figli di Giancarlo Giannini: Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco

L'attore Giancarlo Giannini ha avuto quattro figli dalle due donne che ha sposato, ovvero Livia Giampalmo ed Eurilla del Bono. Quattro maschi di nome Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco, di cui solo tre ancora in vita. Giancarlo infatti ha subito la perdita del suo primo figlio Lorenzo, morto a causa di un aneurisma

Lorenzo Giannini

Giancarlo Giannini in un'immaginedel film Milano-Palermo: il ritorno

Lorenzo Giannini è il primogenito di Giancarlo Giannini e dell'ex moglie Livia Giampalmo. Il ragazzo è morto a soli 20 anni, nel 1987, a causa di un aneurisma. A proposito di Lorenzo, in un'intervista su Io Donna l'attore ha detto: "Per molti la morte di un figlio mette in discussione l'esistenza stessa di Dio. Ti chiedi: perché lui e non me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Ero altrettanto disperato, ma cercavo di confortarli dicendo: 'Guardate, ora lui sta meglio di noi'. Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia. Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita".

Adriano Giannini

Adriano Giannini presenta 'La foresta di ghiaccio' al Festival di Roma 2014

Adriano Giannini è nato il 10 maggio del 1971 a Roma, ed è del segno del Toro. Il secondogenito dell'attore è l'unico ad aver seguito la carriera del padre. Al cinema ha esordito nel 2001 con il film Alla rivoluzione sulla due cavalli. L'anno dopo, Madonna lo ha scelto per Travolti dal destino, il remake di Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto di Lina Wertmüller, dove interpreta lo stesso ruolo del padre nel film originale del 1974.

Adriano Giannini è anche un noto doppiatore, sua la voce del Heath Ledger, il Joker de Il cavaliere oscuro. Adriano dal 2017 si accompagna con Gaia Trussardi, i due si sono sposati il 5 agosto del 2019 all'Isola d'Elba, nella villa di famiglia a Marciana Marina. Al matrimonio, celebrato in gran segreto, erano presenti tra gli altri: la sorella di Gaia, Beatrice r la mamma Maria Luisa e Giancarlo Giannini.

Emanuele Giannini

Catch-22: Giancarlo Giannini in una foto della premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

Emanuele Giannini è il primo figlio nato dal matrimonio tra Giancarlo Giannini e l'attrice Eurilla del Bono. I due si sono sposati nel 1983. Il terzogenito di Giancarlo non ama stare sotto i riflettori. Per questo di lui si hanno poche notizie. Lavora nel mondo dello spettacolo ma è un musicista e ha scelto quindi una strada diversa da quella dei genitori. Per un periodo della sua vita ha vissuto a Berlino.

Francesco Giannini

Romanzo famigliare: Giancarlo Giannini nella fiction

Il quartogenito di Giancarlo Giannini si chiama Francesco, ed è il secondo figlio nato dal matrimonio con Eurilla del Bono. Francesco Giannini, come il fratello maggiore Emanuele, ha chiesto ai genitori di poter rimanere lontano dal mondo del gossip dello spettacolo e i genitori hanno rispettato la sua volontà. Per questo anche di lui si hanno poche notizie, non appare mai agli eventi pubblici, o per lo meno si defila al momento delle foto. Il gene dello spettacolo scorre anche nelle sue vene, Francesco, come Emanuele, è un musicista.